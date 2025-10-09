Пожары на объектах ТЭК в Волгоградской области начались в результате атаки БПЛА

Несколько объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) загорелись в Волгоградской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Котовском районе области в результате падения обломков БПЛА было повреждено здание котельной, добавил господин Бочаров. Пожары на объектах тушат прибывшие экстренные службы.

В ночь на 9 октября в связи с риском атаки БПЛА на российские регионы введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в аэропорту Саратова.