В Первоуральске задержан подозреваемый в пособничестве телефонным мошенникам

В Первоуральске оперативники уголовного розыска территориального ОВД совместно с подразделением по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области задержали 20-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, подозреваемый прилетел в Екатеринбург по заданию куратора, чтобы забрать деньги у жертв мошеннических схем. По данным полиции, он осознавал, что делает — для маскировки он менял одежду, надевал солнцезащитные очки или медицинскую маску, а также регулярно удалял переписки в телефоне. Только в Первоуральске ему удалось обмануть двух пенсионерок 1936 и 1940 годов рождения, похитив более 1 млн руб. Деньги были переведены на криптовалютный кошелек. Мошенники действовали под видом представителей военной прокуратуры, телефонной компании и государственного юриста. Пожилых людей запугивали сотрудничеством с украинскими террористами — говорили, что кто-то оформляет от их имени кредиты в банках и вынуждали перевести деньги на «безопасные счета».

«В отношении фигуранта за мошенничество в крупном размере полиция возбудила и расследует уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ»,— рассказал полковник Горелых.

Подозреваемый признал свою причастность к эпизодам. Он заключен под стражу и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Полина Бабинцева