ДВЖД за три квартала сократила перевозки контейнеров на 10,3%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—сентябре сократились на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 836,7 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Как сообщается в пресс-релизе ДВЖД, количество груженых контейнеров составило 762,2 тыс. ДФЭ, что на 11,8% меньше показателя девяти месяцев 2024 года. В этих контейнерах перевезено 9,2 млн т грузов (спад 6%).

В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнерах лесных грузов на 2,4% (до 19,9 тыс. ДФЭ), металлических изделий — на 4,7% (до 101,7 тыс. ДФЭ). Вместе с тем, цветной руды и серного сырья погружено больше почти на 30% (до 4,6 тыс. ДФЭ), промтоваров народного потребления — на 1,5% (до 112,1 тыс. ДФЭ), бумаги — на 15,9% (до 24,5 тыс. ДФЭ), остальных продовольственных товаров — на 5,3% (до 25 тыс. ДФЭ), огнеупорных материалов — на 40% (до 2,3 тыс. ДФЭ), сельхозмашин — на 12,3% (до 12,3 тыс. ДФЭ), химикатов и соды — на 1,3% (до 142,4 тыс. ДФЭ).

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в январе—сентябре на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 53,6 млн т. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,7%, более чем до 182,7 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский