Обвиненного в растрате 672 млн рублей бизнесмена Тебекина освободили от наказания

Решением Московского областного суда белгородский предприниматель и заслуженный тренер России Владимир Тебекин освобожден от наказания по уголовному делу о растрате более 672 млн руб. и легализации дохода. Как сообщил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Юрий Шевяков, такое решение принято «из-за истечения сроков давности». Ранее Красногорский городской суд Мособласти признал приговор законным.

Аналогичное решение, оставить в силе приговор, но освободить от наказания, принято и в отношении второго фигуранта дела, предпринимателя Владимира Захарова. При этом суд сохранил в отношении обоих предпринимателей решение о солидарной конфискации 535 млн руб. в счет возмещения ущерба. Захаров был освобожден из-под стражи в зале суда. Тебекин остается в СИЗО, так как является обвиняемым по второму уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК).

В июле этого года суд первой инстанции признал предпринимателей Владимира Тебекина и Владимира Захарова виновными в растрате имущества белгородского предприятия энергомашиностроения ЗАО «Энергомаш — БЗЭМ» и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК). Как сообщили в областной прокуратуре, Владимиру Тебекину назначено 5 лет 9 месяцев колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб., а Владимиру Захарову — 4 года 7 месяцев и штраф в 600 тыс. руб.

Как полагает следствие, имущество завода было передано безвозмездно, а подсудимые вместе с другими лицами растратили активы, нанеся региональным властям ущерб в 672 млн руб. По версии МВД, основная часть, по сути, похищенного имущества была впоследствии легализована через подконтрольные коммерческие организации.

Влад Никифоров