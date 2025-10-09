Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех заложников из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в Газе.

«С божьей помощью вернем их всех домой»,— сказал господин Нетаньяху.

По словам Дональда Трампа, договоренности по первому этапу мирного плана означают скорое возвращение заложников, а также вывод израильских войск из Газы до «согласованной линии». Президент США назвал заключение первого этапа договора «великим днем» для арабского мира, Израиля, соседних стран и США.