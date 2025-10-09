Трамп не исключил визита в сектор Газа в рамках переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает посещения сектора Газа в рамках своего планируемого визита на Ближний Восток. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме.

«Возможно, я сделаю это. Мы еще не приняли окончательного решения»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что скорее всего, поедет в Египет.

Он подчеркнул, что не считает освобождение заложников радикальным движением «Хамас» обязательным условием для своей поездки в регион. При этом он отметил, что стороны "очень близки" к сделке по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами между Израилем и «Хамасом».