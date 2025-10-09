Автобусы № 106 и 17 вернутся на прежние маршруты в Ярославле

В Ярославле с 9 октября возобновляется движение двух автобусных маршрутов по прежним схемам в связи с открытием Комсомольского моста. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Речь идет о маршрутах № 106 «Ярославль (Ярославль-Главный) — Ярославль (через сады «Южные»)» и 17 «ЯШЗ — Поселок Ивняки». На последнем маршруте вновь будет остановка «Асфальтовый завод».

Схемы движения были изменены с 25 июня: в тот день был закрыт Комсомольский мост из-за выявленного разрушения нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. Вечером 8 октября мост был открыт после ремонта.

Алла Чижова