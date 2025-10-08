Продюсер Василий Конад опроверг информацию о том, что рэпер Vacio в реанимации

Продюсер Василий Конад опроверг сообщение инфлюенсера BIMBACLAAT о том, что рэпер Vacio (Николай Васильев) находится в реанимации.

По словам продюсера, музыкант здоров, а «с крыши упал еще в марте». Василий Конад предположил, что сообщения подруги рэпера — пиар-акция для привлечения интереса к творчеству артиста.

«Товарищи журналисты, кушать подано!»,— написал продюсер в Telegram-канале.

Ранее инфлюенсер BIMBACLAAT сообщила, что Vacio упал с третьего этажа, пробив стеклянную крышу.

Vacio известен как участник «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. На мероприятии в декабре 2023 года он появился одетым в один носок, который прикрывал его пенис. За этот перформанс музыкант был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Впоследствии рэпер покинул Россию.