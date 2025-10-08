Подруга рэпера Vacio рассказала, что он попал в реанимацию после падения с третьего этажа

Рэпер Vacio (Николай Васильев) упал с третьего этажа, пробив стеклянную крышу. Сейчас он находится в реанимации в Париже, его состояние оценивается как тяжелое, сообщила его подруга инфлюенсер BIMBACLAAT.

Фото: @onlybimba

«Вчера ночью случилось ужасное! — написала она в соцсети. — Мой близкий друг Vacio упал сквозь стеклянную крышу примерно с трех этажей вниз». Девушка объявила скорое открытие денежного сбора на лечение, так как у музыканта нет страховки.

Vacio — участник «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. На мероприятии он появился одетым в один носок, который прикрывал его пенис. За этот перформанс рэпер был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

После административного ареста музыкант встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Vacio планировал служить в спецназе. Однако, как он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (объявлен иноагентом в РФ), впоследствии военкомат потерял его документы. После чего рэпер принял решение покинуть Россию.