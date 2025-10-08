Бывший журналист «Ъ» Воробьев стал депутатом Госдумы от СРЗП

Центризбирком 8 октября передал вакантный мандат депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Александру Воробьеву, занимающему должность секретаря президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества. В 1992–1994 годах он работал корреспондентом в «Ъ», специализировался на проблемах телевидения.

Господин Воробьев сообщил «Ъ», что продолжит заниматься вопросами межпарламентского и межпартийного взаимодействия, а также законодательным регулированием искусственного интеллекта. Он добавил, что он запланировал поездки в Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

Источники в СРЗП отметили, что кандидатура господина Воробьева «рассматривалась изначально».

