Нефтяник нарубит зелень

Четверть бизнеса «Бумеранг агроинвест», выкупившей производителя и поставщика салатов под брендом «Прованс», в том числе для сетей Burger King и «Вкусно — и точка», получил ЗПИФ «Рэвард Капитал». Его бенефициаром может выступать бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Раппопорт. Речь идет, вероятно, о долгосрочной инвестиции. Спрос на салаты растет, несмотря на общее снижение интереса потребителей к овощам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Владельцем 25% в ООО «Бумеранг агроинвест» в сентябре 2025 года стал ЗПИФ «Рэвард Капитал», следует из базы СПАРК. Его бенефициаром на рынке считается бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Раппопорт. Предприниматель, согласно СПАРК, владеет 100% ООО «Рэвард Инвест». Ранее оно контролировало в том числе 40% долей в ООО «Инвест КЦ», которые в конце прошлого года были переданы в одноименный ЗПИФ. В «Рэвард Инвест» “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с самим господином Раппопортом не удалось.

ООО «Бумеранг агроинвест» создано в мае 2025 года. Сейчас 49% в нем контролирует инвестхолдинг «Бумеранг капитал» экс-руководителя «Сбербанк Капитала» Вагана Гаспаряна, 1% — у его гендиректора Александра Перфильева, 25% — у АО «Пикалевская сода» бывшего гендиректора «Фосагро» Максима Волкова. Компания стала известна на рынке в сентябре, выкупив 85% производителя салатов «Прованс». Структура поставляет продукцию в популярные сети заведений быстрого питания Burger King и «Вкусно — и точка». Стоимость ее бизнеса оценивалась в 1,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 сентября).

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий поясняет, что «Бумеранг агроинвест» — проектная компания, стоимость которой пропорциональна ее доле в «Провансе». Исходя из этого подхода цена компании составляет 1,02 млрд руб., 25% долей в ней — 255 млн руб. Эксперт поясняет, что паевые фонды, как правило, входят в активы на долгий срок.

Александр Раппопорт и раньше инвестировал в связанные с агробизнесом активы. В 2021 году «Рэвард Инвест» получила 99% долей в таганрогском ООО «Зерно-трейд», специализирующемся на оптовой торговле зерном. Сейчас компания ликвидирована. В тот же период его структуры, по данным «Ведомостей», выкупили на торгах складской комплекс на Липкинском шоссе в Подмосковье (82,1 тыс. кв. м). Ранее эти мощности принадлежали компании «Пивдом», некогда одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции в регионе. В 2022 году совместная компания господина Раппопорта и «Сбера» «БМПК капитал» приобрела логистические мощности на Бусиновской Горке в Западном Дегунино в Москве.

Юрий Левицкий обращает внимание на то, что рынок листовой зелени в России демонстрирует устойчивый рост, ее потребление будет увеличиваться вплоть до 2030 года. По данным «Нильсен», в период с августа 2024 по июль 2025 года продажи салатов в рознице в натуральном выражении выросли на 2,5% к предыдущим 12 месяцам. Категория овощей в целом за аналогичный период при этом пережила снижение на 2,6%.

Господин Левицкий отмечает, что бизнес по фасовке зелени, на который делает фокус «Прованс», предполагает более высокую добавленную стоимость продукции в сравнении с зелеными пучками салата. «Продукция пользуется спросом как у розничных потребителей, так и в сегменте HoReCa»,— говорит он. Но эксперт обращает внимание, что речь идет о скоропортящейся продукции, основные риски которой относятся к налаживанию устойчивых каналов сбыта.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев