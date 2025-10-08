Сбербанк выплатит дивиденды за 2025 год в размере 50% чистой прибыли

Сбербанк (MOEX: SBER) стремится выплатить дивиденды за 2025 год в размере 50% от чистой прибыли. Финансовый директор банка Тарас Скворцов рассказал «Интерфаксу», что эти выплаты уже заложены в бизнес-план следующего года. Его компания представит в декабре.

«В рамках нашего бизнес-плана мы уже сейчас закладываем все необходимые мероприятия по достаточности для того, чтобы, как и в этом году, на момент принятия решения о выплате дивидендов иметь запас, который позволяет с учетом выплаты пройти минимальную отметку (по достаточности капитала.— “Ъ”)»,— сказал господин Скворцов.

За прошлый год Сбербанк выплатил рекордное количество дивидендов — 786,9 млрд руб. Всего на дивиденды направили 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.