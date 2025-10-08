Теракт, при котором погиб генерал Кирилов, финансировался криптовалютой

Теракт в декабре 2024 года, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник, финансировался агентами СБУ криптовалютой USDT. Об этом стало известно «Ъ». Взрывчатка для преступления была доставлена из Польши.

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Обвинения включают участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконное хранение, перевозку взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и незаконное изготовление взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Следствие установило, что после вербовки Курбонова агентами СБУ, которые рассматриваются как террористическое сообщество, ему было выделено финансирование для подготовки преступления. Агенты использовали криптовалютный кошелек «неустановленного лица, осуществляющего обмен цифровых валют в Баку». Курбонов получил 5 тыс. единиц USDT, что эквивалентно $4900 (404,8 тыс. руб.).

Общая сумма финансирования составила 842 тыс. руб. Курбонов осуществлял слежку за генералом Кирилловым в течение нескольких месяцев, используя арендованный автомобиль, и получал консультации от заказчиков преступления. Взрывчатка была доставлена из Польши и передана Сафаряном Курбонову, который изготовил взрывное устройство электрического типа осколочно-фугасного действия.

