«Одно окно» для просрочки

В Госдуму внесен законопроект о процедуре комплексного урегулирования задолженности физлиц сразу по нескольким кредитам и займам. Банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предлагается обязать уведомлять заемщика, допустившего просрочку, о его праве на урегулирование при долге от 25 тыс. руб. При этом они смогут отказываться от участия в этой процедуре и менять условия договоров. Эксперты приветствуют идею, но отмечают ее недостаток — отсутствие механизма принуждения кредиторов к реструктуризации.

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о введении единой процедуры комплексного урегулирования долгов физлиц по нескольким кредитам и займам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Поправки к закону «О потребительском кредитовании» предполагают содействие заемщику в изменении условий кредитных договоров, для того чтобы ему было легче погашать долг. Отметим, некоторые банки уже применяют похожие механизмы, предлагая отсрочку или снижение ежемесячного платежа по кредиту.

Согласно законопроекту, банк, МФО или ДОМ.РФ в случае просрочки физлица до направления требования о досрочном возврате займа должны уведомить его о праве на комплексное урегулирование. Для запуска процедуры заемщик направляет кредитору заявление. Есть ряд условий: долг не «просужен», его сумма составляет не менее 25 тыс. руб., должник не находится в процедуре банкротства. Кредитор, получивший заявление, становится организатором процедуры и уведомляет о ней Бюро кредитных историй. Бюро информирует других кредиторов, которые могут в течение пяти дней отказаться от участия в урегулировании. Согласившиеся должны внести изменения в кредитные договоры.

Во многом законопроект схож с анонсированной ранее инициативой ЦБ (см. “Ъ” от 19 сентября 2024 года). По данным регулятора на начало 2025 года, на заемщиков с тремя и более кредитами приходилось около 50% задолженности граждан перед банками (18,9 трлн руб.).

Руководитель практики банкротств МЭФ Legal Станислав Соболев отмечает, что поправки позволяют урегулировать долги гражданина перед несколькими кредиторами во внесудебном порядке без процедуры банкротства — идея, по его словам, выглядит «интересной и прогрессивной». Председатель Банкротного клуба Олег Зайцев полагает, что «поправки небесполезные, но пока польза от них выглядит не очень большой» — существенным недостатком он считает отсутствие принуждения кредиторов к реструктуризации долга.

Предложенная реабилитационная процедура, добавляет управляющий партнер «Арбитраж.ру | BFL» Даниил Савченко, выглядит урезанной в отсутствии обязательности для кредиторов и полноценного моратория на взыскание долгов. По его словам, это ограничивает потенциал инструмента и, возможно, именно поэтому изменения предлагаются в закон о потребкредитах вместо введения полноценной внесудебной реабилитации в закон о банкротстве. По мнению Олега Зайцева, при доработке законопроекта полезно было бы дать финуполномоченному право навязать реструктуризацию хотя бы меньшинству кредиторов, если большинство за нее.

С учетом права кредиторов отказаться от участия в процедуре поправки предлагают, по сути, договорный способ реструктуризировать долг, что возможно и сейчас, отмечает господин Соболев. Кроме того, уточняет он, новый механизм предназначен для урегулирования долгов граждан только перед финансовыми организациями и не затрагивает других кредиторов.

Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов отмечает, что необходимость в комплексном урегулировании может возникнуть уже при появлении первых признаков ухудшения ситуации с платежами или в связи с временным ростом расходов. В ВТБ добавляют, что шансы на реабилитацию на досудебной стадии высоки, особенно в ситуации множества кредиторов — «если один из них обратился в суд, помощь от других кредиторов чаще всего не поможет клиенту восстановить его платежеспособность».

При этом эксперты сомневаются, что инициатива приведет к существенному сокращению числа граждан-банкротов — оно уже приближается к 500 тыс. человек в год. По словам Даниила Савченко, дело даже не в недостатках поправок, а «в объективных предпосылках к росту числа потребительских банкротств». Денис Кузнецов добавляет, что для их снижения нужны и другие меры, часть из которых уже готовится к запуску — например, с 2026 года вступят в силу ограничения для рекламы услуг, связанных с банкротством.

Евгения Крючкова, Анна Занина