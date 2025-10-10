Особый повод

Каждую третью субботу сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга. В этом году он пришелся на 20-е число, а фактически праздничные мероприятия продолжались весь сентябрь. Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) вместе с партнерами и волонтерами провел донорские акции в 30 городах. В результате 556 россиян решили стать потенциальными донорами, а реальные доноры — те, кто уже поделился своими клетками с пациентами,— помогли привлечь в регистр новых добровольцев.

Встреча донора и реципиента 28 сентября в Москве стала кульминацией праздника. Больше двух лет назад инженер из Саратова Никита Подставин сдал свои кроветворные клетки и этим спас от лейкоза Анну Мельникову из Бахчисарая.

О болезни Анна узнала, когда ее младшей дочке было всего пять месяцев. 20 курсов химиотерапии не дали нужного результата. Молодой женщине помогла только пересадка костного мозга от неродственного донора.

— Я вступил в регистр, просто сдав образец крови в медицинском офисе «Инвитро». Когда спустя время мне сообщили, что нужна помощь, конечно, я согласился. На кону стояла жизнь человека,— рассказал на встрече Никита.

Национальный РДКМ и «Инвитро» уже семь лет предоставляют каждому россиянину возможность бесплатно стать потенциальным донором в любом из почти 2 тысяч медицинских офисов компании.

В сентябре 105 россиян сдали образец крови в «Инвитро», чтобы стать потенциальными донорами. И 127 подали заявки на вступление в регистр по почте — этот способ тоже бесплатный. Еще один ресурс увеличения регистра — донорские акции. На сентябрьских акциях в Национальный РДКМ вступили 324 россиянина. Из них 228 — в ходе рекрутинговой кампании, запущенной совместно со Сбером. С 2023 года специалисты и волонтеры Национального РДКМ помогают проводить донорские акции для коллективов Сбера по всей России. Уже 4 тысячи его сотрудников и членов их семей состоят в регистре.

В этом году партнерство вышло на новый уровень. Сотрудники Сбера обучались в Школе амбассадоров Национального РДКМ весной в Хабаровске и в сентябре в Москве. Донорские акции проходили весь сентябрь в 22 городах и продолжатся в октябре.

Что особенно важно: до конца года Сбер профинансирует генотипирование 1 тыс. своих работников для включения в Национальный РДКМ, в том числе рекрутированных на акциях ко Всемирному дню донора костного мозга.

Национальный РДКМ благодарит за помощь своих партнеров и волонтеров. Встреча Никиты и Анны в Москве состоялась при поддержке Транспортной группы FESCO, ВДНХ и Сети коворкинг-центров НКО. Авиакомпания «КрасАвиа» бесплатно разместила информацию о регистре в сентябрьском номере бортового журнала. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» провел донорские акции на своем стадионе.

— На мероприятиях нам помогали реальные доноры из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска,— отмечает руководитель отдела привлечения доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева.— Они делились своим опытом сдачи клеток, и конечно, личные истории убеждают лучшего всего.

Мария Портнягина, специальный корреспондент Русфонда