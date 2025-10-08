Selectel направит 10 млрд рублей на развитие экосистемы для ИИ

Облачный провайдер Selectel планирует инвестировать 10 млрд руб. в развитие экосистемы продуктов для ИИ-проектов до 2031 года.

По данным компании, инвестиции будут направлены на инфраструктуру с графическими ускорителями (GPU), ИИ-платформу и ИИ-маркетплейс. С 2020 года Selectel уже вложил в это направление более 3,5 млрд руб. Гендиректор компании Олег Любимов сообщил об этом на конференции Selectel Tech Day 2025 8 октября.

Эксперты рынка оценивают объем инвестиций как средний. По мнению партнера технологической практики компании «ТеДо» Артема Семенихина, крупнейшие игроки вкладывают гораздо больше в развитие ИИ-облаков. В частности, Yandex Cloud планирует инвестировать около 42 млрд руб. на 2025-2026 годы, а Nebius Group — $1 млрд в ИИ-инфраструктуру.

Тем не менее, судя по размеру инвестиций, Selectel нащупал неудовлетворенный спрос в этой нише, основой которого, «вероятнее всего, выступают их собственные потребности и ожидания от синергии новых проектов», отметил руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Интеллект уходит в облака».