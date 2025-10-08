Интеллект уходит в облака

Облачный провайдер Selectel направит 10 млрд руб. на развитие экосистемы для ИИ, которая будет включать GPU-мощности и сервисы для работы с моделями. Оценки аналитиков относительно размера инвестиций разошлись: одни называют его недостаточным для конкуренции с крупнейшими игроками на рынке, другие считают, что объем достаточен при нынешних ценах на GPU-карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Один из крупнейших российских облачных провайдеров Selectel планирует инвестировать 10 млрд руб. в экосистему продуктов для ИИ-проектов, включая инфраструктуру с графическими ускорителями (GPU), до 2031 года, рассказал гендиректор компании Олег Любимов на конференции Selectel Tech Day 2025 8 октября. Сейчас у компании уже есть собственная ИИ-инфраструктура с графическими ускорителями, ИИ-платформа и ИИ-маркетплейс для аналитики данных и обучения моделей, сказал господин Любимов. По его словам, с 2020 года компания уже вложила в это направление более 3,5 млрд руб.

Объем инвестиций в 10 млрд руб. до 2031 года партнер технологической практики компании «ТеДо» Артем Семенихин оценивает как средний.

По его словам, крупнейшие игроки вкладывают гораздо больше в развитие ИИ-облаков. «Например, Yandex Cloud объявил о планах вложить примерно 42 млрд руб. на 2025–2026 годы, что почти вдвое больше его инвестиций в 2023–2024 годах. А Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) рассчитывает инвестировать $1 млрд в ИИ-инфраструктуру и уже вложила $200 млн в GPU?кластеры за рубежом»,— добавил эксперт. По его словам, в России полноценные MLOps?платформы (платформы для машинного обучения) предлагают лишь несколько крупных провайдеров — Cloud.ru, Yandex Cloud, VK Cloud, MWS Cloud и Selectel, а остальные игроки ограничиваются арендой вычислительных мощностей. «Это означает, что рынок пока не перенасыщен, хотя сильная конкуренция уже существует»,— оценил господин Семенихин.

«Если опираться на общие открытые данные по рынку, то можно предположить, что для занятия лидирующих позиций объем инвестиций должен быть от 20 млрд руб. в год»,— считают в Cloud.ru. В VK на запрос “Ъ” не ответили, в «Яндексе» не ответили по существу.

Выделенной суммы мало, особенно учитывая, что не вся она будет инвестирована именно с этими целями, отмечает руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков. Тем не менее, судя по размеру инвестиций, Selectel нащупал неудовлетворенный спрос в этой нише, основой которого, «вероятнее всего, выступают их собственные потребности и ожидания от синергии новых проектов», добавил он.

Ключевая конкуренция в ближайшие годы сместится из плоскости «железа» в плоскость «софта и интеграций», считает независимый эксперт в сфере ИИ Алексей Лерон: «Настоящая ценность формируется на уровне оркестрации процессов, фреймворков, автоматизации MLOps и сервисов, которые позволяют бизнесу быстро развернуть и монетизировать свои модели. Если Selectel создаст удобную среду, где компании смогут обучать, дорабатывать и интегрировать модели без глубоких технических барьеров,— это будет сильное конкурентное преимущество».

Цена на один из популярных графических ускорителей Nvidia А100, предназначенных для обучения нейросетей, составляет около 2–2,5 млн руб., говорит гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Однако он отмечает, что пока неизвестно, что будет с ценами на графические ускорители в будущем. Это, по словам господина Цаплина, зависит от будущих GPU-разработок Китая и потенциального дефицита GPU в будущем.

Сфера ИИ завязана на GPU Nvidia, поэтому риск вендор-лока (зависимость от одного поставщика.— “Ъ”) достаточно высок, отмечает руководитель группы разработки ИИ GreenData Александр Перевалов. Чтобы его снизить, по его словам, провайдеры резервируют оборудование и работают сразу с несколькими типами — например, GPU AMD или ARM- и FPGA-ускорителями. Однако полноценной замены экосистеме Nvidia пока нет, добавляет эксперт.

Филипп Крупанин