Герой должен быть один

На первом заседании нового созыва городской думы Воронежа 8 октября случился скандал: после избрания председателем парламента военного летчика, участника боевых действий в Сирии и Героя России Андрея Дьяченко на пост его заместителя неожиданно попросился ветеран спецоперации (СВО) Михаил Гамбург, но понимания со стороны спикера не нашел. В сердцах господин Гамбург покинул зал, а заместителем был переизбран единоросс Олег Черкасов, который предположил, что его однопартиец слишком буквально понял тезис президента о продвижении участников СВО на руководящие посты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дьяченко

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Андрей Дьяченко

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как и предполагал “Ъ”, на первом заседании гордумы Воронежа ее новым руководителем был избран Андрей Дьяченко (см. “Ъ” от 7 октября). Он оказался единственным кандидатом и получил поддержку 28 депутатов (еще четверо голосовали против, а один испортил бюллетень). Напомним, обладатель «Золотой Звезды» Дьяченко избрался в воронежский парламент по списку «Единой России» (ЕР), но пока является лишь ее сторонником.

По регламенту на пост вице-спикера может быть выдвинут кандидат от партийной фракции или от председателя. Сразу после избрания господин Дьяченко предложил назначить своим заместителем единоросса Олега Черкасова, который занимает эту должность с 2020 года, но против неожиданно выступил ветеран СВО Михаил Гамбург (ЕР). Он резко раскритиковал это предложение, напомнив председателю о скандале, который произошел этим летом. В августе СМИ сообщали, что депутаты получают от господина Черкасова письма о необходимости сделать пожертвования в пользу ЕР. По словам господина Гамбурга, который владеет охранной компанией «Волк-безопасность», он тоже получил такое послание.

«Мне сказали, что "мы все через это прошли"»,— посетовал Михаил Гамбург, подчеркнув, что выдвинутый кандидат не достоин должности. «Мы с вами в окопе не сидели,— обратился он к Олегу Черкасову.— Что вы там делаете, я не знаю. И как у вас хватило на это совести, я тоже не знаю». После этого ветеран предложил в вице-спикеры себя, но Андрей Дьяченко выдвигать его не стал. В итоге на пост заместителя был переизбран господин Черкасов, а Михаил Гамбург в сердцах покинул зал.

После заседания Олег Черкасов прокомментировал претензии своего однопартийца. «У каждого человека есть свои амбиции. Человек захотел, наверное, в буквальном смысле слова сказать, что все эсвэошники должны быть руководителями. Мы их всех ценим, любим и уважаем, но не нужно опытных депутатов отодвигать куда-то на задний план»,— заявил депутат, подчеркнув, что никаких писем с просьбой о пожертвовании он не рассылал.

На скандал уже отреагировали в руководстве ЕР. Как заявил глава ее центрального исполкома Александр Сидякин, ситуация «требует глубокого внутрипартийного разбирательства». «Это уже не первый инцидент. И если представленные ветераном СВО факты найдут подтверждение, будем работать по ним дальше»,— заявил единоросс (его слова вечером 8 октября были размещены в Telegram-канале воронежской ячейки ЕР).

Интересно, что ранее похожая ситуация произошла в Орле. После выборов в горсовет президиум политсовета ЕР почти единогласно утвердил на пост председателя бывшего вице-спикера Владимира Негина. Альтернативным кандидатом был второй вице-спикер, племянник экс-губернатора Егора Строева Владимир Строев, который с октября 2022-го по ноябрь 2023 года участвовал в СВО, а позже был ранен во время обороны Курской области, но его поддержал только один однопартиец. В ответ господин Строев разместил в соцсетях фрагмент высказывания Владимира Путина о необходимости выдвижения участников СВО на руководящие посты, сопроводив его едким комментарием: «А мы точно в одной стране живем?» На первом заседании горсовета Владимир Строев отказался переизбираться на пост зампреда.

По мнению политолога Владимира Слатинова, на примерах Михаила Гамбурга и Владимира Строева видно, что амбициозные, ресурсные и известные ветераны СВО сталкиваются с сопротивлением структур, которые принимают решения в более тихой атмосфере кулуарных договоренностей. «Ясно, что существует официальный запрос на интеграцию военнослужащих во власть. Но если они склонны к демонстрации собственных политических и медийных ресурсов, то их игры не заканчиваются достижением искомых результатов»,— объясняет эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж