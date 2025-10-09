ICE Professional by Natura Siberica и фестиваль «Одна шестая»

Российский бренд косметики для волос ICE Professional by Natura Siberica стал партнером IV Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», который прошел в Екатеринбурге. Главной темой в этом году стала следующая: «Искусственный интеллект в кинематографе». Команда стилистов ICE Professional помогала участникам готовиться к дневным и вечерним мероприятиям, а в дни открытия и закрытия готовила вечерние образы гостей для красной дорожки. За неделю фестиваль «Одна шестая» посетило более 15 тыс. человек. Кроме столицы Урала показы проходили еще в трех городах: Верхний Тагил, Верхняя Пышма и Верхняя Тура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актриса Карина Александрова Фото: Денис Колясников Фото: Денис Колясников Команда бренда ICE Professional Фото: Денис Колясников Фото: Слава Новиков Следующая фотография 1 / 5 Актриса Карина Александрова Фото: Денис Колясников Фото: Денис Колясников Команда бренда ICE Professional Фото: Денис Колясников Фото: Слава Новиков