Посольство США: представитель Госдепа встретился с дипломатами РФ в Москве

Представитель Госдепа США Питер Андреоли провел встречи с российскими дипломатами в Москве. Об этом в посольстве США сообщили агентству «РИА Новости». Стороны обсудили вопросы работы посольств двух стран.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства,— сообщили агентству в дипмиссии США. — У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах».

По итогам визита в США в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что на встрече с госсекретарем обсуждал вопрос продолжения консультаций по этой тематике. Российский дипломат говорил, что на встрече Россия и США договорились провести осенью третий раунд переговоров по так называемым «дипломатическим раздражителям».

С начала года делегации России и США провели два раунда переговоров. Последний раунд прошел в мае в Стамбуле. В августе на Аляске также состоялись переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

