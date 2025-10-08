Суд в Молдавии отказал в освобождении Гуцул

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул об освобождении из-под стражи до вынесения окончательного решения по уголовному делу. Также суд отверг запросы защиты о физическом присутствии Гуцул на судебных заседаниях и другие ходатайства, призванные смягчить меру пресечения, передает ТАСС.

Судья Виталий Будеч зачитал постановление, в котором говорится, что протест адвоката Натальи Байрам против меры пресечения, применённой судом сектора Буюканы, признан необоснованным. Защита утверждала, что новый ускоренный порядок рассмотрения дела, прописанный в изменениях к уголовно-процессуальному кодексу Молдавии, нарушает Конституцию. При этом адвокаты обещали продолжить борьбу, обратившись в Европейский суд по правам человека.

В начале августа молдавский суд приговорил госпожу Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд постановил, что она систематически получала в России деньги для финансирования партии «Шор». Политик отвергла все обвинения. Ее адвокаты обжалуют приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь лет за партработу».