Канадский океанариум грозит убить 30 белух, если ему не дадут финансирования

Канадский океанариум Marineland опубликовал открытое письмо к губернатору провинции Онтарио Дугу Форду с призывом выделить учреждению экстренное финансирование. В письме говорится, что без средств океанариум не сможет ухаживать за 30-ю белухами и их придется усыпить.

Ранее в Marineland попросили у канадских властей разрешение на транспортировку 30 белух в китайский аквариум Chimelong Ocean Kingdom. В Marineland заявили об отсутствии средств на содержание животных. Правительство Канады запретило вывоз белух в КНР. По версии властей, в Китае с китами будут плохо обращаться и использовать для выступлений.

Яна Рождественская