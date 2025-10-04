Океанариум в Канаде попросил власти одобрить отправку 30 белух в Китай

Канадский океанариум Marineland разочарован решением федерального правительства, отклонившего запрос на отправку 30 белух из парка в Китай. В океанариуме заявили, что у него нет возможности платить за их содержание, и других вариантов спасения животных нет.

Marineland планирует продать свой тематический парк, находящийся рядом с Ниагарским водопадом. Океанариум запросил разрешение на экспорт последних содержащихся в Канаде в неволе китов в китайский аквариум Chimelong Ocean Kingdom.

Однако министр рыболовства Джоанн Томпсон на этой неделе сообщила, что правительство разрешение не выдаст. По ее словам, власти не хотят подвергать белух выступлениям в неволе. По данным властей, с 2019 года в Marineland погибли одна косатка и 19 белух.

Оставшиеся киты теперь «находятся в подвешенном состоянии», передает телеканал CTV. «Гуманное перемещение в аккредитованное учреждение за рубежом стало единственным вариантом, который позволил бы нашим любимым китам остаться в живых и получить надлежащую заботу»,— сказали в Marineland.

В Marineland заявили, что активисты движения за права животных сознательно ввели власти в заблуждение «относительно альтернативных вариантов, которые, как им известно, не существуют». Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд разочарован тем, что федеральное правительство не одобрило переезд животных. Он тоже считает, что вывоз китов из страны, «скорее всего, является единственным вариантом».