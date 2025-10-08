Суд по делу об обращении в доход РФ «Облкоммунэнерго» перенесли на 9 октября
Процесс по изъятию в доход государства акций «Облкоммунэнерго» и других крупных активов Артема Бикова и Алексея Боброва перенесли на 9 октября, сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из суда.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Заседание длилось около 11 часов.
Напомним, 10 сентября Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с намерением изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди активов, которые намерена национализировать Генпрокуратура РФ, в частности, «Облкоммунэнерго». В надзоре считают, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области. В исковом заявлении фигурировало свыше 150 ответчиков и третьих лиц.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд отложил на 13 октября рассмотрение жалобы на арест топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяны Черных.