Суд отложил рассмотрение жалобы на арест топ-менеджера «Корпорации СТС» Черных

Свердловский областной суд отложил на 13 октября рассмотрение жалобы на арест топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяны Черных, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Напомним, Верх-Исетский райсуд отправил Татьяну Черных в СИЗО до 15 ноября, она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рассмотрение апелляционной жалобы отложили из-за того, что первый адвокат не пришел на заседание, так как находится на больничном, а второй — занят на другом процессе.

По версии следствия, Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину она отрицает. Все они арестованы до 15 ноября.

Аресты происходят на фоне слушаний иска Генпрокуратуры РФ в Ленинском райсуде Екатеринбурга. В доход государства намереваются изъять активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В исковом заявлении фигурирует свыше 150 ответчиков и третьих лиц. Среди активов, которые намерена национализировать Генпрокуратура РФ, в частности «Облкоммунэнерго». В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.

Артем Путилов