В Ярославле определили места для зимних конных прогулок

В Ярославле определены две территории для размещения объектов сферы услуг в области досуга на зимний период — в Заволжском и Кировском районах. Соответствующее извещение опубликовано на сайте мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии. Предприниматели смогут организовать катание верхом на животных или в запряженных санях в районе места отдыха «Карпаты» в Тверицком бору и на улице Свободы около ТЮЗа. В этих же точках конные прогулки организуются и в летний период.

Право на размещение объектов будет разыгрываться через аукционы, начальная цена — 30 тыс. руб. Договор заключается на шесть месяцев.

Алла Чижова