Шаланды, полные песка

Дочерняя компания девелопера «Группа ЛСР» продает часть собственного флота, который использовала для реализации проекта намывных территорий Петербурга. За 14 самоходных шаланд и один земснаряд планируется выручить 1,54 млрд рублей. Эксперты называют цену несколько завышенной, при этом востребованность судов такого типа считают высокой.

АО «ЛСР.Базовые» (входит в «Группу ЛСР») выставило на продажу 14 самоходных шаланд типа «Невский» и один земснаряд «Ленинградский-2», входящих в собственный флот компании. Стоимость одной шаланды в зависимости от типа проекта (Р-32А, Р-32БУ, Р-32.3.1, Р-32.3) и характеристик варьируется от 100 до 105 млн рублей. Цена землесосного снаряда (проект Р-2121) — 100 млн рублей. Все суда, кроме земснаряда, с 1984-го по 1987 год были построены на Невском судостроительном заводе, а землесос — на заводе Wаrtsilа в Турку (Финляндия) в 1984 году.

В пресс-службе «Группы ЛСР» пояснили «Ъ-СПб», что решение о продаже ряда судов было принято в связи с досрочным окончанием масштабного проекта по поднятию высотных отметок на так называемом Северном намыве Васильевского острова.

Формирование намыва на северной части Васильевском острове началось в апреле 2022 года и завершилось в ноябре 2024 года. За этот период на новый участок было завезено около 11,5 млн кубометров песка, который «ЛСР.Базовые» добывала на дне Финского залива в 130 км от берега. Общая территория намыва составляет около 476 га.

По собственным данным «ЛСР.Базовые», флот компании состоит из 31 судна разного грузового назначения: 18 самоходных шаланд типа «Невский», трех плавучих кранов грузоподъемностью 16 тонн, двух буксиров, двух землесосов типа «Ленинградский» и шести гидроперегружателей. Также компании принадлежат расположенные в Ленобласти девять песчаных карьеров, восемь карьеров по добыче щебня и девять заводов по его выпуску. Объем подтвержденных запасов песка составляет более 400 млн кубометров. Подтвержденный объем запасов гнейсо-гранитов — более 550 млн кубометров, следует из данных сайта компании.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев полагает, что первоначальная стоимость самоходных шаланд типа «Невский» несколько завышена (адекватная цена — 50 млн рублей), но востребованность судов довольно высокая, особенно у зарубежных судовладельцев. Например, шаланды типа «Невский» могут использоваться и для перевозки насыпных и навалочных грузов, и на контейнерных линиях, говорит эксперт.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает цену релевантной, но, скорее всего, в ходе торгов она будет снижена и совокупная стоимость составит 1,25–1,3 млрд рублей. Среди потенциальных покупателей эксперт видит ФГУП «Росморпорт» или частных операторов, таких как судоходная компания «Волго-Балтийский Флот».

Владимир Колодчук