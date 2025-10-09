Ресторанный холдинг «Счастье возобновил в гостинице «Англетер» работу кинотеатра, закрытого на ремонт в начале этого года. Стоимость обновления пространства под новым названием Michele опрошенные «Ъ-СПб» эксперты оценили в 130 млн рублей и предположили, что главной тратой для новой команды стала аренда площадки.

Angleterre Cinema Lounge на Малой Морской улице закрылся после 12 лет работы в январе 2025 года. Тогда с предыдущим арендатором — бизнесменом Станиславом Ершовым — не стали продлевать договор аренды помещения под кинотеатр, а первый этаж закрыли на ремонт.

На тот момент продюсер еще надеялся побороться за право аренды, но почти сразу новый контракт заключили с командой соседствующего с площадкой ресторана «Счастье». «Кинотеатр все 12 лет исправно платил немаленькую аренду, однако нашлись некие более весомые аргументы, когда решался вопрос ее продления»,— заявил господин Ершов.

Станислав Ершов — продюсер и бизнесмен, в 2000 году он стал соучредителем и исполнительным директором межрегионального благотворительного фонда развития Мариинского театра, а с 2001 года возглавляет его как председатель правления. Культурный деятель является продюсером таких фильмов, как «Дом Солнца» (реж. Гарик Сукачев) и «Generation П» (реж. Виктор Гинзбург).

Angleterre входил в топ-50 артхаусных кинотеатров Европы. За все время работы кинотеатр стабильно занимал места в первой десятке по продажам среди 1,5 тыс. однозальных кинотеатров страны. За последние восемь дней работы в новогодние каникулы его посетили около 4,5 тыс. человек.

Несмотря на смену арендатора площадки, в кинотеатре продолжат показывать авторское кино: в афише уже заявлены фильмы Федерико Феллини, Паоло Соррентино, Вуди Аллена и хиты независимой студии A24, уточнила программный директор кинотеатра Александра Ахмадщина. До этого она занималась перезапуском киноцентра «Ленфильма» и работала в журнале «Сеанс». Также площадка примет кинофестиваль «Послание к человеку» в середине месяца. Как и в прошлые годы, здесь не будут осуществлять «серые» показы фильмов через схему «предсеансового обслуживания», которые во многом поддерживают рынок кинопроката в Петербурге.

Размер инвестиций в обновление пространства ресторанный холдинг «Счастье» «Ъ-СПб» не назвал, однако гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что на открытие кинотеатра потратили до 130 млн рублей.

В то же время опрошенные эксперты отмечают, что основной тратой для «Счастья» станет аренда площадки: она в «Англетере» дороже, чем у других локаций в центре Петербурга. «История здания, престижное расположение, новый ремонт и новый формат, близость Исаакиевского собора и его выгодные ракурсы, высокая пешеходная активность, возможность привлечения аудитории из постояльцев — все это прибавляет к стоимости аренды. И если в среднем в локации в центре стоимость аренды колеблется от 25 до 35 тыс. рублей за 1 кв. м, то на подобный объект — не ниже 36–42 тыс. рублей в год за 1 кв. м, что для помещения площадью 150 кв. м составит 5,4 млн рублей аренды за год»,— отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Формат артхаусного кинотеатра совпадает с трендом на мультиформатные, гибридные пространства. По мнению директора департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анны Лапченко, для арендаторов важны не только высокий трафик и туристическая активность центра города, но и имиджевая составляющая — размещение в здании с историей и узнаваемым адресом служит дополнительным маркетинговым преимуществом. «Для ресторанного бизнеса подобные локации предоставляют возможность не просто открыть очередной ресторан, а стать частью знакового городского проекта. Такие площадки ограничены в предложении и быстро находят своих арендаторов»,— объяснила директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Как подытожила госпожа Косарева, для ресторанного холдинга выгодны сразу несколько направлений для развития на базе собственного преданного бренду комьюнити: «Впрочем. главными рисками видим крайне высокие операционные расходы (аренда, зарплата, обслуживание помещения.— прим. «Ъ-СПб»), что, скорее всего, отразится на ценнике на мероприятия, а также конкуренцию с многочисленными форматами, которые доступны в Петербурге». На данный момент цена билета на вечерние сеансы варьируется от 600 до 800 рублей, а на творческие программы начинается от 1 тыс. рублей.

