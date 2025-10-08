Часть имущества «Бутурлиновского мясокомбината» перешла Сберу

Активы ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» в Воронежской области частично перешли в собственность столичной компании «Прогресс», входящей в структуру «Сбербанк Капитал». Компания выкупила имущество предприятия, признанного банкротом, за 55,6 млн руб. Это следует из опубликованных результатов торгов.

В состав приобритенного лота вошло недвижимое имущество (холодильные камеры, убойно-разделочные цеха, административное здание и прочее), а также холодильное оборудование и линия по убою и переработке скота (свинина, говядина). Ключевым имуществом из комплекса является земельный участок, площадью почти 49,9 тыс. кв. м., находящийся в аренде до 2059 года.

Также в стоимость вошли линии мясопереработки, офисная техника, агрегаты, мебель и другое имущество. «Прогресс» был единственным участником торгов и выкупил актив по стартовой цене. Из 20 выставленных лотов реализовано четыре. Остальную часть имущества в виде сельхозтехники и транспорта приобрели индивидуальные предприниматели из Курской и Омской областей, а также Республики Дагестан.

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом «Бутурлиновский мясокомбинат» и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев в августе. В реестр требований кредиторов включены задолженности на 430,7 млн руб., в том числе перед Сбербанком, который обратился с заявлением о признании предприятия банкротом в октябре 2024 года. В феврале в отношении «Бутурлиновского мясокомбината» было введено наблюдение.

В середине июля 2024 года «Бутурлиновский мясокомбинат» подал в воронежский арбитражный суд заявление о самобанкротстве, однако в конце месяца от него поступило ходатайство об отказе от иска. Производство было прекращено.

По данным Rusprofile, ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» было учреждено в воронежской Бутурлиновке в июле 2002 года. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — столичное ООО «Торговый дом "Свинпром"», которое до января 2022-го принадлежало Андрею Князеву (сейчас учредители не раскрываются). 2023 год «Бутурлиновский мясокомбинат» отработал с выручкой в 2,8 млрд руб. и чистой прибылью в 10 млн руб. Показатели за 2024 год не раскрывались. ООО «Прогресс» зарегистрировано в Москве в июле 2025 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Через цепочку юрлиц контролируется ООО «Сбербанк Капитал».

