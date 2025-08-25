«Бутурлиновский мясокомбинат» признали банкротом из-за долгов перед Сбербанком

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом местное ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев. Это следует из картотеки арбитражных дел. Конкурсным управляющим назначен Антон Стародубцев из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Всего в реестр требований кредиторов включены задолженности на 430,7 млн руб., в том числе перед Сбербанком. Банк обратился заявлением о признании предприятия банкротом в октябре 2024 года. В феврале в отношении «Бутурлиновского мясокомбината» было введено наблюдение.

Параллельно с августа 2024 года Сбербанк также пытался взыскать с мясокомбината 273,8 млн руб. Однако в мае воронежский арбитраж оставил иск без рассмотрения, так как истец дважды не явился на судебные заседания.

В середине июля 2024 года «Бутурлиновский мясокомбинат» подал в воронежский арбитражный суд заявление о самобанкротстве, однако в конце месяца от него поступило ходатайство об отказе от иска. В конце сентября производство по делу было прекращено.

По данным Rusprofile, ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» было учреждено в воронежской Бутурлиновке в июле 2002 года. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — столичное ООО «Торговый дом "Свинпром"», которое до января 2022-го принадлежало Андрею Князеву (сейчас учредители не раскрываются). 2023 год «Бутурлиновский мясокомбинат» отработал с выручкой в 2,8 млрд руб. и чистой прибылью в 10 млн руб. Показатели за 2024 год не раскрывались.

Егор Якимов