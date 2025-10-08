СКА попал под «Автомобилист»

СКА проиграл пятый матч подряд в чемпионате КХЛ, уступив «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счетом 1:2. На этот раз все решилось в овертайме, после того как игрок армейцев грубо ошибся, потеряв шайбу, за что сразу последовало наказание. Команду Игоря Ларионова продолжают преследовать неудачи. И пока ее игра не дает надежды на то, что ситуация изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами «Автомобилист» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами «Автомобилист» – СКА

Фото: ХК СКА

Соперники подошли к матчу с прямо противоположными результатами. СКА до этого четыре встречи проиграл — «Автомобилист», наоборот, выиграл, несмотря на то что в команде много травмированных.

Армейцам совсем не хотелось продлевать «черную» серию в чемпионате. И действовали они в игре с «Автомобилистом» предельно аккуратно. К тому же надежен в воротах был Артемий Алешков. Тренерский штаб СКА все время чередует голкиперов на последнем рубеже, и пока трудно понять, кто у команды «первый номер».

Такая игра привела к тому, что первый гол зрители увидели только в середине второго периода. Отличился защитник СКА Сергей Сапего, получивший пас у ворот от Михаила Воробьева. Шайба стала следствием преимущества гостей, которые в эти минуты «давали». Но продолжения от армейцев не последовало. Дело даже не в том, что хозяева сравняли счет на исходе второй двадцатиминутки после обидного рикошета. А в том, что атака СКА до конца основного времени матча себя не проявила.

Хорош был в воротах «Автомобилиста» Евгений Аликин. Но любому вратарю в хоккее можно забить. У армейцев с этим — проблемы, с кем бы они ни встречались в последних матчах. Команда перестала забивать больше двух шайб за игру. С такой статистикой в нападении можно победить, только имея железную оборону. У СКА такой нет. И катастрофически не хватает везения — тут главный тренер Игорь Ларионов прав. Но везения не бывает на пустом месте. Надо больше создавать, чтобы забивать. И не допускать таких глупых ошибок, какую допустил в начале овертайма американский легионер СКА Рокко Гримальди. Он потерял шайбу в средней зоне «на ровном месте», и два игрока «Автомобилиста» убежали вдвоем против одного защитника гостей, что привело к взятию их ворот.

СКА проиграл 1:2, хоть и завоевал очко за счет того, что перевел игру в овертайм. Это пятое подряд поражение петербуржцев в чемпионате КХЛ. Сейчас они на седьмом месте в таблице Западной конференции. Следующий матч — снова против «Автомобилиста», только уже на своей площадке, в Ледовом дворце, 13 октября.

Кирилл Легков