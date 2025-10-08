Лавров обвинил Запад в срыве переговоров Ирана и США по ядерной программе
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил вину за застопорившийся переговорный процесс по ядерной программе Ирана на Запад. По его словам, там делают все для того, чтобы не дать Тегерану и Вашингтону договориться. По этой же причине не удается возобновить сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), считает министр.
«Запад специально делает все, чтобы этих переговоров с США не было, — хотя к этому иранцы всегда были готовы, — и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества»,— сказал Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».
Министр усмотрел в этих шагах попытки спровоцировать внешний конфликт. «Как будто они специально провоцируют крупный конфликт,— сказал он. — Может быть, кому-то это и надо».
28 сентября ООН возобновила санкции в отношении Ирана. Рестрикции, помимо прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия. Это произошло спустя 30 дней с момента активации механизма «снэпбэк» Великобританией, Германией и Францией. Страны обвинили Иран в «упорном и существенном невыполнении своих обязательств» по принятому в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, который регулирует ядерную программу исламской республики. В России и Иране осудили решение возобновить санкции.
