Замглавы департамента Минфина провела сутки в море Сахалина из-за ошибки инструктора

Замдиректора департамента Минфина Елена Дорофеева во время отпуска из-за ошибки инструктора по дайвингу провела в холодном море у берегов Сахалина 24 часа. Как рассказала госпожа Дорофеева в интервью «Ъ», когда она погрузилась на дно, инструктор не последовал за ней. Она решила самостоятельно всплыть, но люди в лодке не заметили ее.

«Это потом я узнала, что инструктор никому не сказал о том, что я ушла на дно,— и сам отправился на погружение с другим дайвером. Поэтому в лодке меня хватились не сразу, и, соответственно, поиски начались, когда меня уже отнесло течением за пределы видимости. Так я осталась в воде одна»,— рассказала Елена Дорофеева.

62-летняя россиянка осталась одна в воде температурой +8,4 градуса. Она дрейфовала в трех-пяти километрах от Сахалина. По словам Елены Дорофеевой, сейчас проводится доследственная проверка для возбуждения уголовного дела.

