Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прошел в четвертьфинал Rolex Shanghai Masters — проходящего в Китае турнира категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн. В четвертом круге он оказался сильнее Лернера Тьена, который располагается на 36-й строчке мировой классификации.

Матч продлился 2 часа 55 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 в пользу 29-летнего россиянина. Таким образом, он впервые обыграл Тьена. Ранее 19-летний американец вьетнамского происхождения дважды выбивал Медведева из соревнований. Сначала это произошло в январе во втором круге Australian Open, первого в сезоне турнира Большого шлема; а затем — 30 сентября в третьем круге турнира категории 500 в Пекине.

В четвертьфинале шанхайского «мастерса» Даниил Медведев встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минауром, который идет седьмым в рейтинге ATP. Игроки провели 11 встреч на соревнованиях разных уровней, семь из них остались за россиянином. В этом сезоне они пересеклись лишь однажды, на «мастерсе» в Монте-Карло, тогда в двух сетах победил де Минаур (6:2, 6:2).

Турнир в Шанхае продлится до 12 октября. В прошлом году его победителем стал вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который не смог преодолеть третий круг нынешнего розыгрыша.

Арнольд Кабанов