В компании-разработчике электромобиля «Атом» объяснили выход из проекта Рубена Варданяна

Выход Рубена Варданяна из капитала ООО «Восход» — мажоритарного акционера АО «Кама», занимающегося электромобилем «Атом», вызван невозможностью оформления необходимых документов в установленном порядке. Об этом «Ъ» сообщил гендиректор ООО ВБП и член совета директоров «Камы» Михаил Бройтман.

По его словам, находясь в условиях, не позволяющих подписывать нотариальные документы, и получив несколько отказов на оформление доверенностей, было принято решение о «техническом выходе» из структуры, чтобы обеспечить проекту максимальную управленческую гибкость.

«Мы сохраняем полное уважение к роли Рубена Варданяна в становлении “Атома”: как одного из первых инвесторов и инициаторов идеи. Как только будут сняты текущие ограничения, мы рассчитываем на его возвращение в число акционеров и стратегических партнеров»,— прокомментировал Михаил Бройтман.

Ожидается, что выпуск «Атома» будет налажен на заводе «Москвич». Ранее диапазон стоимости заявлялся от 2,5 млн до 3,5 млн руб., в 2025 году границы выросли до 3–4 млн руб. без учета господдержки. Аналитики считают, что успех проекта в первую очередь будет зависеть от соотношения цены и пользовательского опыта.

