Глава МО Белоусов: от сотрудничества России и Таджикистана зависит очень многое

Сотрудничество России и Таджикистана играет определяющую роль в Центральной Азии, где обстановка остается сложной, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Сегодня от сотрудничества между нашими военными ведомствами зависит очень многое, и прежде всего — стабильность в Центральной Азии»,— сказал господин Белоусов, подчеркнув, что «текущая ситуация остается очень сложной».

Как считают в российском военном ведомстве, на этом фоне Москве и Душанбе необходимо укреплять взаимодействие по всем направлениям. «Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Все это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это все дальше развивать»,— отметил глава Минобороны.

Ранее сегодня Андрей Белоусов посетил российские военные объекты в Таджикистане. В их числе — 201-я военная база. В ходе визита на военные объекты министр обороны проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники. У господина Белоусова также запланированы переговоры с военно-политическим руководством Таджикистана.

В Душанбе и Бохтаре находится 201-я военная база Минобороны РФ. Это крупнейший военный объект России за ее пределами.

Анастасия Домбицкая