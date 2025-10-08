Белоусов проверил российскую военную базу в Таджикистане

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил российские военные объекты в Таджикистане. В их числе — 201-я военная база. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В рамках рабочего визита в Республику Таджикистан министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики»,— говорится в сообщении МО РФ.

В ходе визита на военные объекты министр обороны проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники. Ему были представлены наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения. По словам командира базы, данные комплексы будут использоваться в предстоящих совместных учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025».

Учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025» состоится на полигоне «Фахрабад» в Таджикистане в октябре текущего года. Всего в учениях примут участие более пяти тысяч военнослужащих и около тысячи единиц вооружения и техники.

Анастасия Домбицкая