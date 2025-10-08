Напавший на синагогу в Манчестере заявлял о связях с запрещенной ИГ

Джихад аль-Шами, убивший двух человек у синагоги в Манчестере, заявил полиции, что сделал это «во имя "Исламского государства"» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет The Times.

По данным газеты, сразу после нападения аль-Шами позвонил на единый номер полиции и сказал: «Я убил двоих евреев во имя "Исламского государства"» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом, по информации The Sun, силовики пришли к выводу, что у нападавшего не было связей с какими-либо террористическими организациями и он был «одиночкой».

3 октября аль-Шами въехал в людей рядом с синагогой в Манчестере на автомобиле, а потом набросился на них с ножом, убив двоих и ранив еще несколько человек. Нападавшего застрелили полицейские.

Яна Рождественская