Глава МИД Турции Фидан объявил о «значительном прогрессе» на переговорах по Газе

На переговорах по прекращению огня в Газе был достигнут «значительный прогресс», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он допустил, что стороны объявят о прекращении огня, если соглашение будет достигнуто в ходе сегодняшних контактов.

«В переговорах по Газе достигнут новый этап. Если сегодня будет достигнуто соглашение, в Газе будет объявлено о прекращении огня,— передает слова турецкого министра TRT Haber. — Если сегодня появятся позитивные новости, будет сделан первый шаг к достижению соглашения».

По словам господина Фидана, переговоры сосредоточены на темах прекращения огня, обмена заложниками и заключенными, предоставления дополнительной помощи и графика вывода израильских войск из анклава.

Переговоры Израиля и «Хамас» стартовали 6 октября в Египте. Стороны планировали обсудить условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. Как проинформировал представитель группировки Тахер аль-Нуну, непрямые переговоры между сторонами вооруженного конфликта сейчас сосредоточены на механизме прекращения огня и вывода частей ЦАХАЛа, дислоцированных в секторе Газа.

Анастасия Домбицкая