FONBET запустил проект «Великая погоня 3.0», посвященный бомбардирским успехам Александра Овечкина

Со стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) букмекерская компания FONBET запускает проект «Великая погоня 3.0». Он будет реализован совместно капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, который является амбассадором букмекера.

Проект «Великая погоня» стартовал в 2023 году, когда стало ясно, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На финише прошлого сезона рекорд канадца пал: 6 апреля россиянин поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс», эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах лиги. На текущий момент на счету Овечкина 897 голов.

В стартовавшем в ночь на 8 октября сезоне Овечкин может добраться до еще одного достижения, принадлежащего пока Уэйну Гретцки — по количеству голов, забитых во всех стадиях сезона. У канадской легенды пока 1016 шайб, у российской — 974.

Помимо этого, как отмечается в пресс-релизе FONBET, у пользователей будет возможность угадывать более необычные рекорды, «например голы по дням недели и месяцам». Также у пользователей будет возможность угадать, какой именно рекорд Александр Овечкин побьет следующим. Помимо этого, в продолжении проекта «Великая Погоня» запланированы интеллектуальные квизы, игры и эксклюзивный медиаконтент, в съемках которого принял участие сам капитан «Вашингтон Кэпиталс».

Александр Овечкин, которому 17 сентября исполнилось 40 лет, проведет последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Он станет для россиянина 21-м в НХЛ. В 19 из них россиянину удалось преодолеть рубеж в 30 заброшенных шайб, в 13 из них — планку в 40 голов (и то, и другое — рекорд). Таких сезонов, в которых в активе Овечкина оказалось не менее 50 голов, было девять (этот рекорд он делит с Майком Босси и Уэйном Гретцки).

В 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, а Александр Овечкин был признан самым ценным игроком play-off и получил Conn Smythe Trophy. На его счету и другие престижные личные награды НХЛ, среди которых три Hart Memorial Trophy (самому ценному игроку регулярного чемпионата), один Art Ross Trophy (хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата), девять Maurice Richard Trophy (хоккеисту, забросившему наибольшее количество шайб по итогам регулярного чемпионата).

Арнольд Кабанов