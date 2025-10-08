Учредителя завода «Телта» хотят приговорить к восьми годам за хищение

Как стало известно «Ъ», гособвинение просит приговорить к восьми годам общего режима учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова. Его обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставку военных телефонов.

Фигурантами по делу также проходят экс-гендиректор завода Алексей Высоков, главный бухгалтер предприятия Елена Гришина и ведущий военный специалист Минобороны Алексей Пальмов. Им просят назначить 9, 8,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно.

По версии обвинения, в 2015 году к «Телта» поступил заказ на производство 7 тыс. военно-полевых телефонов «ТА-88». При выполнении контракта руководители завода завысили цену изделий и работ. В то же время комплектующие отечественного производства заменили на более дешевые китайские, что было недопустимо по условиям договора. В результате злоумышленники похитили более 33 млн руб.

Алексей Пальмов написал явку с повинной, остальные фигуранты вину не признают. Госпожа Гришина утверждает, что в финансовой экспертизе были допущены ошибки. Господин Высоков назвал контракт изначально убыточным.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «"Большинство телефонов уже уничтожено на СВО"».

Никита Черненко