Российские спортсмены завоевали 130 золотых медалей на Играх стран СНГ

Сборная России победила в общем зачете Игр стран СНГ в Азербайджане. На счету отечественных спортсменов 231 медаль (130 золотых, 61 серебряная, 40 бронзовых). Второе место заняла сборная Азербайджана (184 медали, 22-56-95). Третьей стала команда Белоруссии (122, 32-38-52).

Россияне приняли участие в соревнованиях по 20 видам спорта. Им удалось завоевать все высшие награды в состязаниях по художественной гимнастике, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу 3х3.

«В соревнованиях приняли участие 13 стран и более 2400 человек,— заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.— Российская команда выступала в Азербайджане под национальным флагом и с гимном. Состязания прошли в 7 городах Азербайджана, торжественная церемония открытия – на новом стадионе в Гяндже. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Она включала не только фан-зоны, концерты и выступления диджеев, но и позволила участникам и гостям Игр познакомиться с историческим наследием региона, для журналистов были организованы туры по древним городам Азербайджана.»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что «наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов». «Яркие достижения российских спортсменов на III Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова», — добавил он.

В соревнованиях также приняли участие команды Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Турции, Кубы, Кувейта и Омана.

Арнольд Кабанов