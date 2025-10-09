Крупнейшие в России DIY-ритейлеры в январе—июне 2025 года

Компания Выручка в первом полугодии (млрд руб.) Изменение год к году (%) Доля B2B-продаж в обороте в январе--июне 2024 года (%) Доля B2B-продаж в обороте в январе--июне 2025 года (%) «Лемана Про» 259,7 –7 32 30,4 Ozon 198,1 43,1 1,5 1,5 Wildberries 173,8 57,6 0,5 0,5 «ВсеИнструменты.ру» 86,8 14,1 67,2 73,7 «Петрович» 71,2 8,2 45 45 «Яндекс Маркет» 29,4 35 0,5 0,5 «Строительный двор» 26,9 0 60,3 62,9 «Бауцентр», «Стройбаза БСМ» 23,9 6,2 29 30,9 «Сатурн» 21,2 3 61 61 «Максидом», Castorama 14,9 –16 3 3 OBI 10,5 –14,2 4,1 4 «Агава», «Мегастрой», «Обои-city», «Биосфера» 10 2,8 18 17,9 «Стройландия» 6,9 3,9 19,8 19,4