Крупнейшие в России DIY-ритейлеры в январе—июне 2025 года

|
|Компания
|Выручка в первом полугодии (млрд руб.)
|Изменение год к году (%)
|Доля B2B-продаж в обороте в январе--июне 2024 года (%)
|Доля B2B-продаж в обороте в январе--июне 2025 года (%)
|«Лемана Про»
|259,7
|–7
|32
|30,4
|Ozon
|198,1
|43,1
|1,5
|1,5
|Wildberries
|173,8
|57,6
|0,5
|0,5
|«ВсеИнструменты.ру»
|86,8
|14,1
|67,2
|73,7
|«Петрович»
|71,2
|8,2
|45
|45
|«Яндекс Маркет»
|29,4
|35
|0,5
|0,5
|«Строительный двор»
|26,9
|0
|60,3
|62,9
|«Бауцентр», «Стройбаза БСМ»
|23,9
|6,2
|29
|30,9
|«Сатурн»
|21,2
|3
|61
|61
|«Максидом», Castorama
|14,9
|–16
|3
|3
|OBI
|10,5
|–14,2
|4,1
|4
|«Агава», «Мегастрой», «Обои-city», «Биосфера»
|10
|2,8
|18
|17,9
|«Стройландия»
|6,9
|3,9
|19,8
|19,4