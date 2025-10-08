Российские войска ударили «Искандером» по цеху производства БПЛА возле Херсона

ВС России уничтожили цех по производству беспилотников в районе Херсона. По нему ударили ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщили в Минобороны России.

Точность попадания рассчитывал российский разведывательный беспилотник. С его помощью войска удостоверились, что военный объект уничтожен. Министерство опубликовало видео удара по цеху ВСУ.

1 октября Минобороны сообщило, что российские войска ударили «Искандером» по фурам ВСУ, перевозившим БПЛА дальнего действия. Всего удалось уничтожить 20 грузовиков со 100 БПЛА дальнего действия «Лютый» в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова).