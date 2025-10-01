Минобороны России сообщило об уничтожении загруженных дронами фур ВСУ

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» нанес ракетный удар по фурам, перевозившим БПЛА дальнего действия. Также атаке ВС России подверглось место запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российским военнослужащим удалось уничтожить 20 грузовиков со 100 БПЛА дальнего действия «Лютый» в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова). Преследовать фуры продолжили на автотрассе. При ударе БПЛА «Герань-2» загорелись пять загруженных беспилотниками автомобилей.