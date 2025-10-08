Ульяновские депутаты утвердили нового главу администрации Засвияжского района

В среду на втором заседании гордумы Ульяновска VII созыва, депутаты согласовали назначение на должность заместителя мэра — главы администрации Засвияжского района Рината Садыкова, который с 17 июня этого года исполнял обязанности руководителя районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вопросов по кандидатуре не было. Все выступавшие депутаты отметили большой опыт и организаторские способности кандидата, «умение решать сложные вопросы муниципального уровня».

Ринат Садыков родился в 1982 году в селе Старые Чукалы Дрожжановского района Татарстана. В 2001 году окончил Ульяновский строительный колледж, в 2005 году — Улгу, получив специальность инженера по безопасности технологических процессов и производств. Трудовую деятельность начал в 2001 году мастером треста «Ульяновскпромстрой», работал коммерческим директором МПФ «Эль», методистом Центра по возрождению и развитию национальных культур. С 2007 по 2023 год работал в администрации Засвияжского района, где прошел путь от главного специалиста по развитию пригородной зоны до первого замглавы. До назначения на пост замглавы района последние два года был заместителем директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». Общий стаж работы — 23 года, из них более 16 лет — на муниципальной службе.

Прежний глава администрации района Наиль Юмакулов в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Наиль Юмакулов и его первый зам Наталья Ланцова были задержаны 31 марта этого года. Экс-чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенным рекрутерам — тем, кто сагитировал родных, друзей или знакомых заключить контракт на участие в СВО. По версии следствия, чиновники использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Куда направлялись полученные средства, неизвестно.

Свою вину Наиль Юмакулов признал частично, Наталья Ланцова вину не признает.

Андрей Васильев, Ульяновск