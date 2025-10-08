«Сбер»: все участники проекта MultiQR выходят на окупаемость не более чем за год

Все участники проекта MultiQR выходят на окупаемость не более чем за год. Для Сбербанка срок окупаемости составляет пять лет. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «Ъ».

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Через пару лет (то есть к 2027-2028 году, — «Ъ») Сбербанк выйдет на прибыль по проекту MultiQR, заявил господин Царев. Он отметил, что с учетом доработок по внедрению универсального QR срок окупаемости для банка может сдвинуться еще на один год.

Вся инфраструктура для проекта уже построена, осталось лишь доработать технологию, подчеркнул Кирилл Царев. По его словам, для торгово-сервисных предприятий (ТСП) ничего не изменится: они получат готовый продукт, им не нужно будет платить за терминал.

MultiQR — технология, которая позволяет принимать оплату через один QR-код. С помощью нее клиент может выбрать, как именно он совершит платеж: через «Сбер», приложение другого банка или с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

