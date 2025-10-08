Сочинские атлеты завоевали четыре награды по конному спорту в Ессентуках

Спортсмены иппоцентра «Маргарита» из Сочи завоевали четыре медали на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по конному спорту. Состязания прошли в Ессентуках, в них приняли участие более 100 атлетов с ментальными особенностями из 22 регионов России, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Анна Гордеева выиграла золото в программе «Рабочая тропа» на уровне CI и бронзу в «Выездке» на уровне CI. Богдан Сухишвили занял второе место в «Рабочей тропе» на уровне BI и третье место в «Выездке» на уровне BI.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил сочинских спортсменов с успешным выступлением. Он отметил, что Сочи предоставляет уникальные возможности для жителей и гостей, особенно в области адаптивного спорта. По его словам, спорт должен быть доступен всем, так как он помогает в реабилитации, социализации и раскрытии потенциала человека. В Сочи работает Физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, где проводятся занятия более чем по 20 направлениям. Он также подчеркнул, что иппотерапия является одним из самых эффективных направлений адаптивного спорта и что видеть радость детей, которые общаются с лошадьми и учатся сидеть в седле, бесценно. Господин Мирошников заверил, что поддержка и развитие этого направления продолжится.

Иппотерапия — это метод адаптивной физкультуры, который помогает развивать все группы мышц, улучшать их силу и работоспособность, а также нормализовать мышечный тонус. Обучение верховой езде и уход за лошадьми оказывают положительный терапевтический эффект и способствуют социализации.

Сейчас в Сочи более 2,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья занимаются адаптивной физкультурой.

Мария Удовик