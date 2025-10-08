Москву оценили по уму

Москва заняла второе место в мировом рейтинге умных городов. Российская столица уступила лишь Сингапуру, говорится в исследовании компании Kept. В основе рейтинга — развитие цифровой инфраструктуры, уровень качества жизни и внедрение разных технологий. Города оценивали по пяти критериям: «умным» должно быть городское управление, образ жизни, транспорт, бизнес и развитие. На третьем месте Пекин, за ним — Лондон и Шанхай. Санкт-Петербург занял шестую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Партнер, руководитель направления инфраструктуры и государственно-частного партнерства компании Kept Сергей Светанков рассказал “Ъ FM” об исследовании подробнее: «Рейтинг включает пять ключевых блоков. Они отражают ключевые сферы деятельности современного мегаполиса, которые определяют уровень удобства и эффективности города для его жителей. Каждый блок в свою очередь анализируется по нескольким показателям.

Например, в умное городское управление, помимо прочих, входит критерий "Возможность электронного взаимодействия граждан с муниципальными властями и участия в жизни города". По каждому критерию присылались баллы на основе открытых источников информации и приводились к единой шкале, которая отражает отклонения от среднего значения по выборке городов. Лидерами рейтинга стали Сингапур, Москва, Пекин, Лондон и Шанхай. Они системно внедряют инновации, а развитие городской инфраструктуры происходит с учетом требований повышения уровня комфорта и безопасности жителей».

Как умное развитие отражается на жизни москвичей? Основатель архитектурной мастерской Dolgov Architects Максим Долгов считает, что ключевой момент — ускорение всех процессов: «Москвичи не тратят время на многие процедуры, которые раньше требовали много ресурса. Более того, они уже этого не замечают. Начиная от записи в больницы, детские сады и тому подобное и заканчивая взаимодействием с властью по каким-то специальным вопросам. Эти вещи уже настолько интегрированы в наш обиход, что мы абсолютно не видим, насколько быстро все это происходит, нам уже сложно представить, что кто-то может жить по-другому.

Достаточно много еще вещей можно улучшать. Прежде всего — взаимодействие с транспортом, личный транспорт еще достаточно хаотизирован. У нас очень сложное взаимодействие с СИМ, то есть самокатами, велосипедами. Но это можно отрегулировать в среднесрочной перспективе трех-восьми лет, это все-таки не делается по щелчку. Получение обратной связи от жителей, от органов власти, корректировка — все это происходит не так быстро, как хотелось бы».

Законодательство не считает видеоматериалы, собранные с помощью системы «Умный город», персональными данными, рассказал “Ъ FM” эксперт центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Илья Дуничкин. Поэтому обвинения в слежке не имеют юридической почвы, ведь права граждан не нарушаются: «Если рассматривать IT-технологии для "Умного города", безопасность остается неоднозначным вопросом. Дело в том, что технологии, которые используются, разработаны не полностью. Мы выстраиваем стратегии безопасности данных исходя из того, что сами базовые платформы функционируют на основе зарубежных разработок.

Когда мы говорим о городском пространстве, о видеокамерах, которые работают и могут снимать пешеходов, жителей города, законом не оговаривается, что это персональные данные. Видео и фотоизображения в общественном пространстве не относятся к категории информации, которая требует разрешения на ее использование. Вы пойдете куда-то, где есть видеонаблюдение, или не пойдете, — это ваше решение. Брать на прогулку телефон или нет — тоже ваше решение. Так это зачастую трактуется в законодательстве».

В мае департамент информационных технологий города Москвы организовал павильон «Умного города» на ВДНХ. Там жителям столицы рассказывали о безопасности, хранении данных и защите от хакеров.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Майданская