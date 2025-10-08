В Екатеринбурге запретят парковку на нескольких улицах
В Екатеринбурге запретят парковку на участках улиц Вайнера, Завокзальной и всей улицы Алданской, сообщили в мэрии. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят в четвертом квартале 2025 года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Запрет коснется улицы Вайнера от Антона Валека до проспекта Ленина, всей улицы Алданской и участка улицы Завокзальной от дома №5 до Армавирской.
«Это позволит сделать дорожное движение на участках более безопасным, а также поможет проведению работ по уборке территорий»,— говорится в сообщении.